«بوكو حرام» تسيطر على قاعدة عسكرية في نيجيريا

المصدر: ■ كانو - وكالات

سيطر مقاتلو حركة «بوكو حرام» على قاعدة عسكرية شمال شرقي نيجيريا إثر معارك، في هجوم هو الثاني على القوات النيجيرية في يومين، وفق ما أفادت مصادر عسكرية.

ومساء أول من أمس سيطر المتمردون على قاعدة عسكرية تضم أكثر من 700 جندي في ولاية يوبي المحاذية للنيجر والتي شهدت خطف نحو 100 فتاة هذا العام.

وقال مصدر عسكري إن «إرهابيي بوكو حرام هاجموا قوات الفرقة الـ81 في قرية جيلي بإقليم جيدام. الإرهابيون شنوا الهجوم وسيطروا على القاعدة بعد معارك عنيفة».

وأوضح أن قائد القاعدة و63 جندياً فرّوا ولجأوا إلى مدينة جيدام التي تبعد نحو 60 كيلومتراً، على أن يلحق بهم 670 جندياً آخرون في القاعدة التي تعرضت للهجوم.

وأضاف المصدر: «نجهل ما إذا كان هناك ضحايا بين الجنود، سنعلم ذلك لاحقاً»، لافتاً إلى أن القاعدة التي هوجمت جديدة وأن الجنود انتشروا فيها أخيراً آتين من لاغوس (جنوب).

ونسب قائد ميليشيا محلية الهجوم إلى جناح أبومصعب البرناوي في بوكو حرام والذي يستهدف القوات النيجيرية، وقال: «علمنا بأن المهاجمين أتوا من بحيرة تشاد قبل أن يهاجموا القاعدة».

والهجوم هو الثاني للمرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي على القوات النيجيرية خلال يومين.