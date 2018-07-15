خلافات أوروبية تمنع رسو سفينة تحمل 450 مهاجراً

المصدر: Ⅶروما - وكالات

قضى 450 مهاجراً على متن سفينتين تابعتين للوكالة الأوروبية المكلفة مراقبة الحدود «فرونتيكس»، يومهم أمس، في عرض البحر وسط خلاف بين إيطاليا ومالطا حول الجهة المسؤولة عن استقبالهم.

وكان المهاجرون قد انطلقوا من ليبيا على متن مركب خشبي تم رصده فجر أول من أمس لدى عبوره المياه الإقليمية التابعة لمالطا. ورفض وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة القومي الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الحكومة، رسو مركبهم في الموانئ الإيطالية وذلك تماشياً مع سياسة متشددة يعتمدها إزاء المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط.

وبعد نقل المهاجرين إلى سفينتين تابعتين لوكالة «فرونتيكس»، أمس، أصر سالفيني على إصدار أوامر لهم «بالتوجه جنوبا إلى ليبيا أو مالطا». ونقلت وكالات الأنباء الإيطالية عن سالفيني قوله خلال محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي: «نحن بحاجة إلى التصرف بعدالة واحترام وشجاعة في مواجهة مهربي البشر أولئك وتوليد تدخل أوروبي».

وأوردت وسائل الإعلام الإيطالية نقلاً عن مصادر حكومية أن كونتي سيدفع باتجاه نقلهم فورا إلى دول أوروبية أخرى، وأنه لن يسمح لهم بالرسو.

وحاولت السلطات الإيطالية في رسائل واتصالات متبادلة مع مالطا دفع فاليتا إلى تحمل مسؤولية المهاجرين المتواجدين على متن المركب الخشبي. من ناحيتها قالت مالطا إن المركب أقرب مسافة إلى إيطاليا وأن ركابها يريدون التوجه إلى شواطئها.

وأكدت الحكومة المالطية أنها وفت بـ«كافة التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية المعمول بها حول تنسيق عمليات البحث والإنقاذ».