رئيس اريتريا يزور اثيوبيا للمرة الأولى منذ 22 عاماً

المصدر: وكالات

وصل رئيس اريتريا، اسياس افورقي إلى أديس أبابا في أول زيارة له إلى اثيوبيا منذ 22 عاماً، بعد أن أعلنت الدولتان الواقعتان في شرق إفريقيا اتخاذ خطوات نحو تحقيق السلام بينهما بعد أقل من اسبوع.

وكان في استقبال افورقي رئيس الوزراء الاثيوبي ابيي احمد الذي استعرض معه حرس الشرف في مستهل الزيارة التي تستمر ثلاثة ايام.

وخرج الآلاف في أديس أبابا وسط إجراءات أمنية مشددة للترحيب بالرئيس أفورقي، الذي تعد زيارته أحدث خطوة على صعيد إنهاء حالة الحرب.

وتعد زيارة أفورقي إلى أديس أبابا، والتي تستغرق 3 أيام، أحدث خطوة في محاولات التقارب الدبلوماسي غير المسبوق بين إريتريا وإثيوبيا، والذي يأمل كثيرون أن ينهي واحدا من أطول الصراعات في أفريقيا.