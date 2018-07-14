تركيا تنهي حالة الطوارئ الأربعاء المقبل

المصدر: أنقرة - أ.ف.ب

أعلن إبراهيم كالين الناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أنّ حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ منتصف يوليو 2016 إثر محاولة انقلابية، لن يتم تمديدها بعد مساء 18 يوليو الجاري. وصرّح كالين بعد اجتماع مجلس الوزراء: «ينتهي سريان حالة الطوارئ القائمة حالياً مساء 18 يوليو ولا يريد رئيسنا تمديدها».

وأضاف الناطق، أنّ مكافحة الإرهاب ستستمر في إطار القوانين الحالية، موضحاً مع ذلك أنّ حالة الطوارئ يمكن فرضها مجدداً في حالات استثنائية.

وأعلنت السلطات التركية حالة الطوارئ في 20 يوليو 2016 لثلاثة أشهر إثر محاولة انقلاب، ثم جددت سريانها بلا انقطاع، ما أثار انتقادات متزايدة ضد هذا النظام الذي يمنح سلطات واسعة جداً للرئيس وأجهزة الأمن. وشنّت السلطات التركية في إطار حالة الطوارئ، حملة لا هوادة فيها ضد أنصار مفترضين لفتح الله غولن الذي اتهمته بتدبير محاولة الانقلاب.