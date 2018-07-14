أفورقي إلى إثيوبيا اليوم

المصدر: أديس أبابا - رويترز

يبدأ الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، اليوم، زيارة تاريخية لإثيوبيا من شأنها أن تعزّز التقارب التاريخي مع أديس أبابا بعد عقدين من القطيعة وانعدام الثقة بين البلدين.

وقال وزير الإعلام الإريتري يماني ميسكيل، أمس، إن أسياس سيصل إثيوبيا السبت، في زيارة تأتي بعد أن أعلن البلدان الاثنين الماضي انتهاء حالة الحرب بينهما.

وكتب يماني في تغريدة على «تويتر»: «سيرأس الرئيس أسياس أفورقي وفدا في زيارة رسمية لإثيوبيا غداً (اليوم)، الزيارة تعزّز وتضيف إلى زخم السعي المشترك نحو السلام والتعاون الذي أطلقه الزعيمان». بدوره، غرّد مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي على «تويتر»، أن الزيارة ستستمر ثلاثة أيام.

على صعيد متصل، ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية الإثيوبية «فانا»، أمس، إنّ إريتريا ستعيد فتح سفارتها في العاصمة أديس أبابا غداً.