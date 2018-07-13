ترامب: إيران سترضخ واقتصادها على شفا الانهيار

المصدر: بروكسل - وكالات

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران لديها الكثير من المشكلات، واقتصادها بدأ ينهار. في وقت طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حلفاء واشنطن بالمساعدة في فرض ضغوط اقتصادية على إيران.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في بروكسل قبل توجهه، أمس، إلى لندن: «إيران ستتصل بي في وقت ما، وتطلب التوصل لاتفاق، وسنفعل ذلك». وأضاف متحدثاً عن الإيرانيين: «أعلم أن لديهم الكثير من المشكلات، وأن اقتصادهم ينهار. إنهم يشعرون بألم كبير الآن». من جهته دعا بومبيو، الدول الأوروبية إلى الوقوف وراء الإجراءات الأميركية بمنع إيران من دخول أسواق الطاقة العالمية.

وقال بومبيو في تغريدة على «تويتر»: «إيران تواصل إرسال الأسلحة إلى الشرق الأوسط في انتهاك سافر لقرارات مجلس الأمن الدولي». وأضاف: «النظام الإيراني يريد أن يفتعل المشكلات في أي مكان يستطيعه، ومسؤوليتنا هي إيقافه».

وتابع: «يجب أن نقطع جميع السبل التي يستخدمها النظام لتمويل الإرهاب والحروب بالوكالة، بحيث لا يمكننا التنبؤ متى ستحاول إيران إثارة الإرهاب والعنف وزعزعة الاستقرار في إحدى دولنا تالياً».