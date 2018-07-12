نتانياهو يدعو بوتين إلى إخراج إيران من سوريا

المصدر: موسكو - وكالات

قال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ روسيا بأن إسرائيل لا تنوي تهديد حكم الرئيس السوري بشار الأسد، وطلب من موسكو إخراج القوات الإيرانية من سوريا.

ونقل المسؤول عن نتانياهو قوله لبوتين خلال اجتماع في موسكو: «لن نتخذ إجراءات ضد نظام الأسد، وعليكم إخراج الإيرانيين». وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن روسيا تعمل بالفعل على إبعاد القوات الإيرانية من مناطق في سوريا قريبة من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، وإنها اقترحت بأن تظل على بعد 80 كيلومتراً، لكن هذا لا يفي بمطلب إسرائيل بخروجها بشكل تام.