الكونغرس: «الإخوان» تنظيم إرهابي يهدد الأمن القومي الأميركي

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت لجنة الأمن القومي الفرعية في الكونغرس الأميركي أن تنظيم الإخوان الإرهابي يشكّل تهديداً للأمن القومي الأميركي، وذكرت خلال جلسة استماع عقدتها أمس أن تنظيم الإخوان جماعة تبنّت الإرهاب نهجاً لها. وشددت اللجنة على ضرورة وضع جميع تنظيمات الإخوان على قائمة الإرهاب، مفيدةً بـ«أن تنظيم الإخوان تمدّد في العديد من الدول».

وفي بيان لها، ذكرت لجنة الأمن القومي الفرعية في الكونغرس أن الهدف من جلسة الاستماع التي عقدتها بشأن تنظيم الإخوان هو «النظر في خطر الجماعة على الولايات المتحدة ومصالحها وكيفية التصدي لها بفعالية». ولفتت اللجنة إلى أنه «تم تصنيف جماعة الإخوان منظمةً إرهابية من قِبل العديد من الدول العربية»، فضلاً عن تصنيف الولايات المتحدة عدة فروع تابعة لها منظماتٍ إرهابية.