ترامب: «علاقاتي جيدة جداً» مع ميركل

المصدر: بروكسل - وكالات

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن «علاقاته جيدة جداً» مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وذلك خلال لقاء عُقد على هامش قمة الحلف الأطلسي في بروكسل.

وقال ترامب للصحافيين: «لقد عقدنا لقاء رائعاً، ونحن نبحث في النفقات العسكرية والتجارة. لدينا علاقات جيدة جداً».

وكان ترامب شن قبل ساعات هجوماً حاداً على ألمانيا، متهماً إياها «بإثراء روسيا» عبر شراء الغاز، وعدم الإسهام بما يكفي في نفقات الدفاع. وقال إنها «تدفع مليارات الدولارات لروسيا عن إمداداتها للطاقة، وعلينا أن ندفع من أجل حمايتها في مواجهة روسيا. كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ هذا ليس عادلاً».

ثم ردّت ميركل مؤكدةً أن ألمانيا تتخذ قراراتها «بشكل مستقل». وقالت ميركل بعد لقائها الرئيس الأميركي: «تبادلنا الآراء في مسائل كالهجرة ومستقبل علاقاتنا التجارية». وأضافت: «أننا شركاء وشركاء جيدون، ونرغب في أن يستمر التعاون مستقبلاً».