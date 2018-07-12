179 قتيلاً في اليابان جراء الأمطار

المصدر: طوكيو- وكالات

التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أشخاصاً تم إجلاؤهم من المنطقة المنكوبة في غرب اليابان، حيث لقي 179 شخصاً على الأقل حتفهم جراء فيضانات وانزلاقات للتربة نجمت عن الأمطار الغزيرة.

وقام شينزو آبي الذي ألغى جولة في أربعة بلدان، منها بلجيكا وفرنسا، بالتحليق على متن مروحية فوق أوكاياما، إحدى المناطق الأكثر تضرراً مع هيروشيما، وزيارة مختلف الأماكن المنكوبة. وبالإضافة الى القتلى الـ 179 الذين تم إحصاؤهم، تقول السلطات انها لم تتلقَ معلومات عن تسعة آخرين من السكان.

وتتحدث وسائل الإعلام عن اكثر من 50 أو 60 مفقوداً. وقال الناطق باسم السلطة التنفيذية يوشيهيدي سوغا خلال ندوة صحافية «رأينا في السنوات الأخيرة كوارث على صلة بالأمطار أكثر تخريباً من السابق. يجب ان نعيد النظر في ما تستطيع الحكومة القيام به لتقليص المخاطر».

ونقل آلاف المنكوبين الى ملاجئ للسلطات، واستقبل الأقارب آخرين. وادي التساقط غير المسبوق للأمطار خلال ثلاثة أيام الى فيضانات هائلة وانهيارات طينية وأضرار كبيرة اخرى حاصرت أعداداً كبيرة من الناس.