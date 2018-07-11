ميركل رداً على ترامب: ألمانيا تتخذ قراراتها بشكل "مستقل"

المصدر: ا ف ب

أكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاربعاء ان المانيا تتخذ قراراتها بشكل "مستقل" وذلك ردا على انتقادات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي اتهم برلين "بإثراء" روسيا وعدم المساهمة بشكل كاف في النفقات العسكرية لحلف شمال الاطلسي.

وقالت ميركل عند وصولها الى قمة حلف الاطلسي في بروكسل "يمكننا اعتماد سياساتنا الخاصة ويمكننا اتخاذ قرارات مستقلة" بدون الاشارة مباشرة الى ترامب.

وكان الرئيس الاميركي شن هجوما حادا على المانيا في وقت سابق الاربعاء متهما اياها بانها "رهينة" روسيا في امدادات الطاقة.

وقال ان "المانيا تثري روسيا" مضيفا "انها تدفع مليارات الدولارات لروسيا عن امداداتها للطاقة وعلينا ان ندفع من اجل حمايتها في مواجهة روسيا. كيف يمكن تفسير هذا الامر؟ هذا ليس عادلا".

ويطالب الرئيس الاميركي باستمرار الاوروبيين وخصوصا المانيا بزيادة نفقاتها العسكرية بهدف احترام التزامها برفعها الى 2% من اجمالي ناتجها الداخلي في 2024.

وقالت ميركل المتحدرة من المانيا الشرقية سابقا "لقد عشت في قسم من المانيا المحتلة من قبل الاتحاد السوفييتي. انا سعيدة جدا لأننا متحدون اليوم بالحرية بصفتنا جمهورية المانيا الفدرالية. يمكننا بالتالي اعتماد سياساتنا الخاصة واتخاذ قرارات مستقلة".

واضافت "المانيا تبذل الكثير لحلف الاطلسي. نحن ثاني أكبر مزود بالقوات ونضع غالبية قدراتنا العسكرية في خدمة حلف شمال الاطلسي".