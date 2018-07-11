انتهاء محنة «أطفال الكهف» بعد 18 يوماً

المصدر: ■ عواصم - وكالات

عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن سعادته بنجاح عملية إنقاذ الأطفال الـ 12 ومدربهم، المحتجزين داخل كهف في تايلاند.

وقال سموه على «تويتر»: «قصة إنسانية تعاطف العالم معها، كل التحية للجهود الحثيثة التي بذلت، وتهانينا القلبية لهم ولأسرهم وفريق الإنقاذ الشجاع، ولملك تايلاند وحكومتها وشعبها».

وأعلنت وحدة تابعة للقوات الخاصة بالبحرية التايلاندية، أمس، إخراج جميع الفتية البالغ عددهم 12 ومدربهم لكرة القدم من الكهف الغارق الذي ظلُّوا محاصرين فيه لأكثر من أسبوعين.

وكتبت الوحدة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: «خرج الاثنا عشر عضواً في فريق وايلد بورز ومدربهم من الكهف وهم بخير».

وحُوصر فريق «وايلد بورز» لكرة القدم مع مدربهم في 23 يونيو الماضي أثناء استكشافهم مجمع الكهوف بعد تدريب على كرة القدم، حيث غمرت مياه الأمطار الغزيرة الأنفاق.

وعثر غواصان بريطانيان على الفتية ومدربهم جائعين وجالسين في الظلام على ضفة موحلة في غرفة مغمورة جزئياً على بعد عدة كيلومترات داخل الكهف الأسبوع الماضي. وبعد التخطيط لعدة أيام لإخراجهم بدأت يوم الأحد عملية إنقاذهم.

وجرى إنقاذ 8 فتية، وخرجوا محمولين على محفات، خلال الأيام الأخيرة إذ تم إنقاذ أربعة الأحد الماضي وأربعة آخرين أول من أمس، ونجحت أمس عملية إنقاذ الأربعة الباقين والمدرب.

لكن الاحتفال بخروجهم من الكهف سيشوبه بعض الحزن لوفاة غواص سابق تابع للبحرية التايلاندية يوم الجمعة الماضي أثناء مهمّة لتزويد المحاصرين بإمدادات داخل الكهف. وقالت الوحدة التابعة للقوات الخاصة بالبحرية التايلاندية إن ثلاثة من أعضائها وطبيباً تابعاً للجيش ظلوا بجانب الفتية ومدربهم منذ العثور عليهم سيخرجون من الكهف لاحقاً.

ولم يعلق المسؤولون على عملية الإنقاذ أثناء سيرها؛ لذا فإن الحالة الصحية للفتية ليست واضحة تماماً.

لكن مسؤولين قالوا إن الثمانية الذين جرى انتشالهم يومي الأحد والاثنين بصحة جيدة بشكل عام.

ويشتبه في إصابة اثنين من الفتية بعدوى رئوية.

وأضاف المسؤولون أن الثمانية لا يزالون في الحجر الصحي بعيداً عن آبائهم خوفاً من احتمال إصابتهم بعدوى، مشيرين إلى أنهم سيظلون في المستشفى لمدة أسبوع على الأرجح لإجراء فحوص طبية.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا إنه ينبغي اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لحماية الراغبين في زيارة الكهف. وأضاف للصحافيين في بانكوك: «علينا أن نراقب مدخل ومخرج الكهف في المستقبل. حظي هذا الكهف بشهرة عالمية.. علينا زيادة الإضاءة داخل الكهف ووضع علامات إرشادية».

وهنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنقذين، وكتب على «تويتر»: «يا لها من لحظة جميلة، وعمل رائع».

وفي السياق ذاته، أعربت الحكومة الألمانية عن ارتياحها عقب نجاح عملية إنقاذ فريق كرة القدم في تايلاند.