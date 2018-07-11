ترامب يهاجم المهاجرين

المصدر: ■ عواصم - وكالات

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس عن سياسات إدارته المتعلقة باحتجاز المهاجرين، قائلا إن على المهاجرين عدم القدوم إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية.

وقال للصحافيين في البيت الأبيض «لدي حل: أبلغوا الناس بعدم المجيء إلى بلدنا بصورة غير شرعية. هذا هو الحل».

وأضاف «لدينا قوانين ولدينا حدود. لا تأتوا إلى حدودنا بصورة غير شرعية. هذا ليس أمرا جيدا».

وفي حكم صدر أول من أمس في لوس أنجليس، رفضت القاضية دولي جي الطلب المقدم من وزارة العدل بالسماح للحكومة بإبقاء المهاجرين القصر، الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة، رهن الاحتجاز لفترة أطول.