تحطم طائرة بالقرب من بريتوريا في جنوب افريقيا

المصدر: د ب ا

أصيب نحو 20 شخصا إثر تحطم طائرة بالقرب من مطار وندربوم في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء، حسبما قالت مجموعة خدمات طوارئ في بيان.

وأضافت المجموعة أن "رجال اسعاف من شركة /اي ار 24/ إلى جانب العديد من الخدمات الاخرى يعملون حاليا في مكان الحادث لعلاج المصابين وتصنيف الإصابات.. وتشير التقارير الأولية إلى أن حوالي 20 شخصًا تعرضوا لإصابات تتراوح بين طفيفة وحرجة."

ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث كما لم يذكر البيان اسم شركة الطيران المالكة للطائرة التي تحطمت.

ونقلت شبكة " (اي.ان.سي.ايه) الإخبارية عن متحدث باسم الشرطة المحلية قوله "هناك دخان في كل مكان والمسعفون يعملون في مكان الحادث."