8 أطفال خارج «كهف الموت» في تايلاند

المصدر: ■بانكوك-رويترز

أخرج عناصر الإنقاذ في تايلاند، أمس، أربعة فتية من كهف تغمره المياه، وحوصر فيه 12 فتى ومدربهم لكرة القدم، منذ أكثر من أسبوعين، ليرتفع بذلك عدد الفتية الذين جرى إنقاذهم إلى ثمانية.

ونقلت وكالة «رويترز» قرب كهف تام لوانج بإقليم تشيانج راي في شمالي تايلاند، مسعفين يحملون أربعة أشخاص إلى خارج الكهف، وينقلونهم إلى سيارات إسعاف. وبدأت عملية الإنقاذ أول من أمس، حيث جرى نقل أربعة فتية إلى خارج الكهف. وقال مسؤولون إنهم بصحة جيدة في المستشفى.

وقال مسؤول بالبحرية، إن فتى خامساً خرج من الكهف أمس، وشوهد ثلاثة آخرون يجرى إخراجهم في الساعات التالية.

فريق محاصر

وحوصر فريق (وايلد بورز) لكرة القدم مع مدربهم في 23 يونيو، أثناء استكشافهم لمجمع الكهوف، بعد تدريب على كرة القدم، إذ غمرت مياه الأمطار الغزيرة الأنفاق.

ووصل غواصان بريطانيان إلى الفتية ومدربهم في الثاني من يوليو الجاري، على ضفة موحلة داخل غرفة امتلأت بالمياه تقريباً، على عمق عدة كيلومترات داخل المجمع.