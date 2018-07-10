من هو وزير الخارجية البريطاني الجديد؟

المصدر: وكالات

عينت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا اليوم جيريمي هانت وزيرا جديدا للخارجية بعد استقالة سلفه بوريس جونسون احتجاجا على خطط الحكومة إقامة علاقة تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.

وذكر مكتب " ماي " في بيان له أن الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وافقت على تعيين النائب جيريمي هانت وزيرا للخارجية و شؤون الكومنولث".

ولد جيريمي هانت في مدينة كيننغتون في نوفمبر عام 1966 في عاصمة المملكة المتحدة، لندن، ويعد أحد أبرز أعضاء حزب المحافظين الحاكم في البلاد.

درس "هانت" الفلسفة والسياسة والاقتصاد في كلية ماغدالين في أكسفورد، وكان رئيسًا لجمعية أوكسفورد المحافظة، وقت أن كان طالبا.

بعد تخرجه من الجامعة مارس العمل السياسي إلى أن تم انتخابه نائبا عن دائرة جنوب غرب ساري في عام 2005 عين وزيراً للمعاقين ولاحقا كوزير للدولة للشئون الثقافية والإعلامية والرياضية.

يعد "هانت" أحد أبرز عضو في حزب المحافظين البريطاني وشغل منصب عضو مجلس العموم البريطاني لأكثر من مرة أولها يوم 5 مايو 2005 وأحدثها يوم 8 يونيو 2017.

يشتهر "هانت" بكونه أحد السياسيين البريطانيين القلائل الذين يتبنون مبادئ السياسات الليبرالية والاقتصادية الليبرالية الاجتماعية، وأهلته تلك الأيديولوجية السياسية لاحتلال المنصب الوزاري البارز خلفاً لجونسون.

تولى منصب وزارة الصحة منذ العام 2012 حتى تقلد منصب وزارة الخارجية "الاثنين" 9 يوليو 2018، ويعد أطول وزراء بريطانيا للصحة الذين تولوا هذا المنصب في التاريخ.

شهدت فترة توليه وزارة الصحة عدداً من التوترات لعل أبرزها إضراب الأطباء المبتدئين على خلفية سياساته المثيرة للجدل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تعيين هانت وزيراً للخارجية البريطانية خلفاً لجونسون

استقالة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون