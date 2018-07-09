81 قتيلاً بفيضانات اليابان و57 ضحايا موجة الحر في كندا

المصدر: ■ طوكيو ، أوتاوا - وكالات

ارتفع عدد قتلى الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في غرب اليابان إلى 81، أمس، بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين بعد إنقاذ أكثر من ألفي شخص كانت قد تقطعت بهم السبل لفترة وجيزة في مدينة كوراشيكي.

وصدرت أوامر إجلاء لنحو مليوني شخص، وتحذيرات من الانهيارات الأرضية في عدة مقاطعات.

وفي غرب اليابان الأشد تضرراً، استخدمت أجهزة الطوارئ وأفراد الجيش الطائرات الهليكوبتر والقوارب لإنقاذ الناس من الأنهار التي فاضت على ضفافها والمنازل التي غمرتها المياه، بما في ذلك مستشفى.

وأنقذ أفراد من قوات الدفاع الذاتي عشرات المرضى والممرضين في مستشفى مابي ميموريال باستخدام القوارب.

من جهة ثانية ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بموجة حر في مقاطعة كيبيك بكندا إلى 57 على الأقل في أسبوع واحد، حسبما قال مسؤولون في قطاع الصحة في الوقت الذي لا تزال فيه المقاطعة تعاني أحوالاً جوية قاسية تجتاح وسط كندا وشرقيها.

وقالت هيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي)، نقلاً عن مسؤولين، إن 28 من الضحايا سقطوا في مونتريال، بينما توفي الباقون في مناطق جنوبي كيبيك.

وقال المسؤولون إن الضحايا الذين لاقوا حتفهم من كبار السن، وخاصة الرجال الذين يعيشون بمفردهم، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة، وكثير منهم يعانون مشكلات، مثل تعاطي المخدرات أو أمراض مزمنة أو أمراض عقلية. وذكرت «سي.بي.سي» أن العامل الحاسم في الوفيات الناجمة عن سخونة الجو هو عدم وجود تكييف هواء داخل الشقق.