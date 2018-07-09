326 ألف أميركي في مواجهة الحرمان من جواز السفر

المصدر: ■ لندن - وكالات

أعلنت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أنه قد يتم حرمان مئات الآلاف من الأميركيين من جواز سفر جديد بسبب عدم دفع أصحابها الديون الضريبية.

واستندت الصحيفة البريطانية إلى قانون 2015، الذي يمنح مصلحة الإيرادات الداخلية ووزارة الخارجية حق منع تجديد جوازات سفر الأميركيين الذين يدينون بأكثر من 51 ألف دولار من الضرائب غير المدفوعة.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأميركية شرعت في تطبيق القانون منذ فبراير الماضي.

وقالت متحدثة باسم مصلحة الضرائب الأميركية لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن نحو 326 ألف شخص في الولايات المتحدة يدينون بذلك المبلغ على الأقل.

وتقوم مصلحة الضرائب، حالياً، بإرسال أسماء المدينين إلى وزارة الخارجية، على أمل الانتهاء من هذه العملية قبل نهاية العام الجاري. وأكدت وزارة الخارجية هذه الأنباء، وقالت إنها رفضت عدداً من طلبات تجديد جوازات السفر بسبب هذا القانون.