إنقاذ 6 أطفال من «كهف الموت» في تايلاند

المصدر: ■بانكوك - وكالات

أعلن أحد المسؤولين في تايلاند، أمس، أن فرق الإنقاذ استطاعت إخراج 6 من الصبية الـ12 العالقين مع مدربهم داخل «كهف الموت»، بعد أن حاصرتهم مياه الأمطار في إقليم تشيانغ لمدة أسبوعين، فيما تحدثت وكالات عن 4 أطفال فقط.

وبدأت طائرات هليكوبتر نقل الأطفال الذين خرجوا في حقل قرب الكهف الذي حوصر فيه الصبية الـ12 مع مدربهم.

ويأتي ذلك مع إعلان قائد عملية الإنقاذ، نارونغساك أوسوتاناكورن، بدء عملية إخراج الصبية من الكهف.

ويسعى 13 غواصاً أجنبياً و5 من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية إلى إخراج الفتية الذين لا يجيدون السباحة، عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه، في مهمة أدت إلى موت غواص سابق بالبحرية التايلندية الأسبوع الماضي.

وقال أحد قادة الجيش المشاركين في العملية، إنها قد تستمر 3 أو 4 أيام، بحسب ظروف الطقس في المنطقة.

في جانب آخر، أعلن مسؤولون محليون، أمس، أن حصيلة ضحايا حادث غرق قارب في تايلند ارتفعت إلى 41 قتيلاً، في حين أن 14 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.

وغرق القارب الذي قالت وسائل الإعلام المحلية إنه مسجل في تايلاند ويطلق عليه اسم «فينكس»، الخميس الماضي، وعلى متنه 105 أشخاص.