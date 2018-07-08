مدمرتان أميركيتان تدخلان مضيق تايوان

المصدر: تايبيه - وكالات

دخلت مدمرتان أميركيتان مضيق تايوان، أمس، على ما أعلنت الحكومة التايوانية، فيما يتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين. ودخلت المدمرتان «يو س اس موستن» و«يو اس اس بينفولد» المضيق الذي يفصل بين تايوان والصين، ومن المتوقع أن تواصلا الإبحار باتجاه الشمال الشرقي، بحسب ما قالت وزارة الدفاع في تايوان في بيان.

وجاء في البيان أن «الجيش يراقب الوضع في المناطق المجاورة ولديه الثقة والقدرات للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدفاع عن الأمن الوطني».

وأبلغ مسؤول في وزارة الدفاع في تايوان وكالة «فرانس برس» أن المدمرتين كانتا في المضيق مساء أمس، وهما تبحران في ما وصفه بـ«المياه الدولية». ويأتي دخول السفينتين المضيق في وقت تخوض واشنطن وبكين حرباً تجارية، وفيما يتصاعد التوتر بين بكين وتايبيه.