37 قتيلاً إثر غرق سفينة في تايلاند

المصدر: فوكيت - أ.ف.ب

انتُشلت جثث 37 شخصاً لقوا حتفهم لدى غرق سفينة كانت تنقل سيّاحاً معظمهم صينيون، قبالة منتجع فوكيت البحري في جنوب تايلاند، وفق ما أعلنت السلطات، أمس.

وعُثر على الجثث طافية بسترات النجاة، على بعد بضعة كيلومترات من مكان الغرق. وواجهت السفينة عاصفة مع أمواج بلغ ارتفاعها خمسة أمتار، أثناء عودتها من رحلة استمرت يوماً كاملاً بعد أن كانت انطلقت من فوكيت.

ونقلت ناجية صينية عثر عليها على بعد كيلومترات من مكان الغرق، بعدما أمضت الليل في الماء، إلى المستشفى في فوكيت، ولم تعرف حالتها الصحية. وفوجئت السفينة فونيكس التي كانت تنقل 105 مسافرين، غالبيتهم صينيون، بموجة يبلغ ارتفاعها خمسة أمتار، بعدما تجاهلت معلومات عن إمكانية هبوب عاصفة في هذا الفصل الذي يشهد رياحاً موسمية وأمواجاً صاخبة في بحر أندامان..