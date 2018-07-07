بومبيو في بيونغيانغ وترامب متفائل

المصدر: ■ واشنطن - وكالات

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، إلى كوريا الشمالية، حيث يأمل الحصول على التزام أكثر وضوحاً من بيونغيانغ بشأن نزع السلاح النووي.

وذلك بعد القمة التاريخية التي جمعت الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفق ما نقل صحافيون يغطون الزيارة، فقد كان في استقبال بومبيو نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو والمسؤول الثاني في النظام كيم يونغ شول.

وصرح بومبيو لصحافيين خلال محطة له بالقاعدة الأميركية في يوكوتا باليابان: «لقد أخذ زعماؤنا تعهدات خلال قمة سنغافورة بشأن نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية بالكامل، في هذه الزيارة أسعى لمعرفة بعض التفاصيل بشأن تلك الالتزامات ومواصلة الزخم نحو تطبيق تعهدات زعمائنا لبعضهما البعض وللعالم، أتوقع أن تكون جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مستعدة للقيام بالشيء نفسه».

بدوره، رحّب كيم يونغ شول بوزير الخارجية الأميركي في كوريا الشمالية، لافتاً إلى أنّها زيارته الثالثة. وأضاف: «كلما التقينا، ازدادت صداقتنا عمقاً، كما آمل، كلما زرتنا ازداد حجم الثقة التي يمكننا بناؤها بين بعضنا البعض».

في السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يعتقد أنّ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يرى مستقبلاً مختلفاً لبلاده. وأضاف ترامب من على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى مونتانا:«أعتقد حقاً أنه يرى مستقبلاً مختلفاً للكوريين الشماليين، آمل أن يكون ذلك حقيقياً».