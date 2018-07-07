إسبانيا: زيادة هائلة في نسبة المهاجرين عبر البحر

المصدر: مدريد - وكالات

أعلنت الحكومة الإسبانية، أمس، أن عدد المهاجرين الوافدين إلى البلاد عبر البحر ارتفع بنسبة 120 في المئة هذا العام.

ونقلت «أسوشيتد برس» عن هيئة الإنقاذ الملاحي في إسبانيا أنها انتشلت 373 مهاجراً من 7 زوارق كانت تحاول عبور المتوسط، أمس.

وأضافت السلطات الإسبانية ان عمليات الإنقاذ تمت في مضيق جبل طارق، أقصر طريق بين القارتين الإفريقية والأوروبية في غرب المتوسط، وقرب جزيرة ألبوران التي تقع على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال الساحل المغربي.

وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية أن 14446 مهاجراً وصلوا إلى إسبانيا خلال أول 6 أشهر من العام 2018، وصل نحو 6300 منهم في يونيو، عندما كان الطقس معتدلاً والبحار هادئة.