اتفاق طرفي حكومة جنوب السودان على ترتيبات أمنية

المصدر: ■ الخرطوم - طارق عثمان

ذكرت وكالة السودان للأنباء إن فريقي حكومة جنوب السودان والمتمردين، توصلا إلى اتفاق بشأن ترتيبات أمنية خلال محادثات في الخرطوم، وذلك في إطار جهود إنهاء حرب أهلية مستمرة منذ خمس سنوات.

ونقلت الوكالة، مساء أول من أمس، عن الناطق باسم الجيش السوداني العميد أحمد خليفة الشامي قوله، إن الطرفين وضعا اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن الترتيبات الأمنية، ومسودة الاتفاق التي سيتم التوقيع عليها في موعد لم يُحدد بحضور الرئيس السوداني عمر البشير.

وأضاف الشامي بأنّ الاتفاق يغطي4 قضايا رئيسية هي إخلاء المراكز المدنية من الوجود العسكري، وكذلك الإطار الزمني لتوحيد القوات وإعادة تنظيمها، وتشكيل اللجنة الأمنية المشتركة بين أطراف التفاوض إضافة إلى تحديد مناطق تجميع القوات.

ووقّع سلفا كير، الشهر الماضي، اتفاقاً إطارياً مع زعيم المتمردين مشار في الخرطوم، يتضمن وقفاً لإطلاق النار ويمهد الطريق أمام محادثات للتوصل لاتفاق شامل، إلّا أنّ المتمردين رفضوا بعض بنود الاتفاق، واتهم الطرفان بعضهما بخرق الهدنة.