ترامب يطالب الكونغرس بإصلاح قوانين الهجرة

المصدر: واشنطن - وكالات

حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، الكونغرس على إصلاح قوانين الهجرة «غير المعقولة»، في سياق تصريحات متناقضة بخصوص أزمة تدفق المهاجرين عبر الحدود التي شهدت تفريق آلاف من الأطفال عن ذويهم.

وفي سلسلة تغريدات، طالب ترامب أعضاء الكونغرس بتمرير قوانين هجرة ذكية وسريعة ومعقولة.

وتابع: «حين يدخل الناس بلادنا برفقة أطفال أو من دونهم، يجب أن يتم إبلاغهم بأن عليهم أن يغادروا من دون أن تُجبَر بلادنا على إجراء محاكمات طويلة ومكلفة». ووجّه ترامب رسائل متضاربة إلى الكونغرس بخصوص الهجرة.

وقبل تصويت مجلس النواب في 22 يونيو على مشروع قانون للهجرة، قال إن على الجمهوريين الذين يسيطرون على غرفتي الكونغرس الكف عن إضاعة وقتهم بخصوص الهجرة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. لكنه بعد ذلك انتقل إلى الكابيتول هيل لحض الجمهوريين على دعم مشروع قانون الهجرة المعلّق. وبعد الفشل في تمريره، أصر ترامب على أنه لم يسعَ أساساً خلف هذه الخطوة.

وقال ترامب أمس: «أبلغوا الناس (المهاجرين) «اخرجوا» وعليهم أن يغادروا، تماماً كما يجب أن يفعلوا إذا كانوا يقفون في حديقتكم الأمامية. توظيف آلاف «القضاة» ليس حلاً وهو أمر غير مقبول. بلد وحيد في العالم هو الذي يفعل ذلك» في إشارة للولايات المتحدة. وتابع موجهاً حديثه إلى الكونغرس:

«أصلحوا قوانين الهجرة غير المعقولة لدينا الآن».وجعل ترامب من محاربة الهجرة عنواناً مركزياً في سياسته التي تركز بشدة على الولايات المتحدة، ما جعل إدارته تنتهج سياسة عدم التساهل حيال اللاجئين. وبعد مواجهته انتقادات قوية، وقّع ترامب مرسوماً تنفيذياً لوقف فصل الأطفال عن ذويهم، من دون أن يوضح ما الإجراءات المفترض اتخاذها حيال الأسر التي فصلت بالفعل.