فقدان 49 شخصاً بحادثة غرق في تايلاند

المصدر: بانكوك - وكالات

غرق قاربان ومركبة للتزلج المائي قبالة سواحل جزيرة بوكيت في جنوب تايلاند، أمس، وتم إنقاذ 80 شخصاً، وما زال هناك 49 آخرون في عداد المفقودين، حسبما ذكرت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وقال سومساك سوبراكارن، بشرطة بوكيت، إن قارباً سياحياً يحمل 90 سائحاً صينياً غرق قبالة سواحل كوه هاي الواقعة على بعد عشرة كيلومترات جنوب بوكيت، بسبب تيارات بحرية قوية، وأضاف سومساك أن يختاً يحمل 39 شخصاً مجهولي الجنسية قد غرق قبالة كوه ماي تون الواقعة على بعد 9 كيلومترات جنوب شرق بوكيت.

وتابع: إن شرطة بوكيت البحرية تمكنت من إنقاذ ما يصل في المجمل إلى 80 راكباً، لكن لم يتم بعد العثور على 49 شخصاً. واستطرد أن زوجين روسيين استأجرا مركبة للتزلج المائي، ولكنها انقلبت من جراء الرياح القوية، وفُقد الاتصال بهما بالقرب من كو راتشا، على بعد 15 كيلومتراً من بوكيت، موضحاً أنه تم بالفعل إنقاذهما. وتعد جزيرة بوكيت منتجعاً شهيراً، وتقع على بعد 840 كيلومتراً جنوب العاصمة بانكوك. وتايلاند حالياً في منتصف موسم الأمطار، وغالباً لا ينصح بالإبحار خلال هذا الوقت.