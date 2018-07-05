ميانمار تعتقل عشرات الروهينغيا العائدين

المصدر: Ⅶ جنيف - وكالات

اعتقلت ميانمار عشرات اللاجئين الروهينغيا الذين حاولوا العودة إلى منازلهم، بحسب مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي شكك في برنامج الحكومة لإعادة اللاجئين.

وقالت ميانمار إنها مستعدة لاستقبال عدد من المسلمين الروهينغيا (700 ألف) الذين فروا إلى بنغلاديش منذ أغسطس، إلا أن أقل من 200 لاجئ فقط عادوا إلى ديارهم في ولاية راخين الشمالية.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن مكتبه تلقى تقارير بأن 58 من الروهينغيا حاولوا العودة إلى راخين «اعتقلوا ودينوا بتهم غير محددة».

وأضاف في كلمة لمجلس حقوق الإنسان الدولي حول الأزمة، أن هؤلاء «حصلوا بعد ذلك على عفو رئاسي ولكن تم نقلهم من سجن بوثيدونغ إلى ما يسمى «مركز الاستقبال» في ظروف تساوي الاعتقال الإداري».