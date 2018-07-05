رئيس وزراء اليابان يلغي زيارة لإيران

المصدر: Ⅶ طوكيو - وكالات

أعلنت وسائل إعلام يابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبي قرر إلغاء زيارة كانت مقررة إلى إيران في منتصف يوليو الحالي، بهدف التباحث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، وذلك بعد زيادة الضغوط الأميركية ضد سياسات طهران العدائية بالمنطقة. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية الرسمية «كيودو» أن هذه الزيارة كانت الأولى لمسؤول ياباني رفيع إلى إيران منذ عام 1978، مشيرةً إلى أن آبي اتخذ قراره الأخير بعد الاتفاق مع الولايات المتحدة على تصفير طوكيو وارداتها من النفط الخام الإيراني، خاصة بعد أن قلّصت أخيراً مشترياتها من نفط طهران.

من جهة ثانية أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، أمس، أن إيران قد تخفّض تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ملقياً باللوم على الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما وصفه بـ«الوضع الجديد».

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، استدعاء السفير الفرنسي في طهران، وذلك في أعقاب انعقاد المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية بباريس قبل أيام.