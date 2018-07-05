مرسوم يضع تركيا في قبضة أردوغان

المصدر: Ⅶ أنقرة - وكالات

في خطوة متوقعة، صدر أمس، مرسوم يتضمن تعديلات، يستحوذ من خلالها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على بعض الصلاحيات، تمهيداً لبدء تطبيق النظام الرئاسي بالبلاد. ونشرت الجريدة الرسمية التركية، الأربعاء، مرسوماً بحكم القانون رقم 477، يتضمن تعديلات على النظام الرئاسي من خلال تغيير بعض القوانين التي يعود تاريخها للفترة الممتدة من 1924 إلى 2017.

وبمقتضى مرسوم اليوم، سيتم إلغاء مكتب رئيس الوزراء، وسيكون بوسع أردوغان تشكيل وتنظيم الوزارات، وإقالة الموظفين العموميين دون الحصول على موافقة البرلمان.

وحوى المرسوم صلاحيات تعزز، وبشكل قانوني، قبضة أردوغان على زمام الأمور ببلاده، لتصبح رغباته عابرة لمؤسسات الدولة، لا تقف عن أي نقد لا في البرلمان ولا في أي مؤسسة أخرى.