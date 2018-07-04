قاضٍ أميركي يندّد بإجراءات إدارة ترامب بشأن طالبي اللجوء

المصدر: واشنطن - وكالات

ندّد قاضٍ اتحادي بالولايات المتحدة الأميركية بالإجراءات التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ تقوم باحتجاز طالبي اللجوء، الذين تعرّضوا للاضطهاد في أوطانهم، بشكل شبه منتظم بدلاً من الإفراج عنهم لحين النظر في قضاياهم. وذكر القاضي جيمس بوسبيرغ، من المحكمة الجزئية في مقاطعة كولومبيا، أن معدل الإفراج عن طالبي اللجوء في 5 مكاتب تابعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية يقترب حالياً من الصفر مقارنة بأكثر من 90% قبل أعوام.

وأضاف أن الإدارة ذكرت أن هناك تعليمات رسمية بالإفراج عنهم، ولم تستطع تفسير هذا التراجع الشديد في الإفراج عن المحتجزين. وتتيح تعليمات صادرة عام 2009 للسلطات الإفراج عن المهاجرين، الذين لا يحملون وثائق وبإمكانهم إثبات أنهم قد يتعرضون للاضطهاد في أوطانهم.