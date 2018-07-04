رئيس وزراء ماليزيا السابق أمام القضاء بتهم الفساد

المصدر: كوالالمبور - رويترز

ألقى عناصر مكافحة الفساد في ماليزيا القبض على رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، أمس، في أعقاب تحقيق عن اختفاء أموال من صندوق حكومي أسسه قبل نحو عشرة أعوام، فيما قالت السلطات إنها ستوجه الاتهام لنجيب في المحكمة اليوم الأربعاء. وصدر أمر بمنع نجيب من مغادرة البلاد منذ خسارته في الانتخابات أمام مهاتير محمد (92 عاماً) في مايو الماضي، وفتشت السلطات منازله في إطار تحقيق يتعلق بصندوق التنمية الماليزي «1إم.دي.بي».

وقال مهاتير في مقابلة مع «رويترز» الشهر الماضي: إن الاختلاس ودفع الرشا بأموال حكومية من ضمن التهم التي تدرس ماليزيا توجيهها لنجيب (64 عاماً)، وأضاف أن ماليزيا لديها «قضية شبه محكمة» ضده. وذكرت قوة مهام تحقق بشأن الصندوق، أمس، أن اعتقال نجيب له صلة بتحقيق يتعلق بشركة «إس.آر.سي إنترناشونال»، وهي وحدة كانت تتبع صندوق «1إم.دي.بي».