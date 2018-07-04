النمسا تطالب إيران برفع الحصانة عن «الدبلوماسي الإرهابي»

المصدر: فييما - أ.ف.ب

أعلنت النمسا أنها طلبت من طهران رفع الحصانة الدبلوماسية عن دبلوماسي في سفارة إيران في فيينا يشتبه في تورطه في مخطط لتنفيذ اعتداء ضد تجمع للمعارضة الإيرانية السبت الماضي في باريس.وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه طلب من إيران «رفع الحصانة الدبلوماسية الإيرانية عن الدبلوماسي» الذي أوقف في ألمانيا. وأوضح ناطق باسم الوزارة أن فيينا أبلغت بذلك سفير إيران في النمسا الذي استدعي إلى الوزارة أول من أمس منذ إعلان القضاء البلجيكي عن إحباط خطة الهجوم.