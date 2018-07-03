استئناف تشغيل شبكة الاتصالات البحرية بين الكوريتين

المصدر: ■ سيئول - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن الكوريتين استأنفتا تشغيل شبكة الاتصالات البحرية العالمية لأول مرة منذ 10 أعوام، لإجراء اتصالات بينهما بصورة سلسة.

وأوضحت الوزارة، وفق ما نقلت وكالة أنباء «يونهاب» الرسمية، أن هذه الخطوة جاءت في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقيات الأخيرة المبرمة بين الكوريتين لنزع فتيل التوترات العسكرية ومنع المواجهات غير المتوقعة في البحر، خاصة في البحر الشرقي.

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الاتصال التجريبي الذي جرى، اتصلت البحرية الكورية الجنوبية بقارب دورية كوري شمالي، ورد الجانب الشمالي من فوره على المكالمة. وأضافت أن الاتصالات البحرية بين الكوريتين كانت قد قطعت في مايو 2008 عندما توقفت كوريا الشمالية عن الاستجابة لجميع المكالمات الكورية الجنوبية التي تم إجراؤها عبر شبكة الاتصالات البحرية التجارية العالمية. من جهة أخرى ذكرت صحيفة «يوميوري» اليابانية، أن زعيم كوريا الشمالية كم جونغ أون، قد طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع عقد في بكين الشهر الماضي العمل من أجل وضع نهاية مبكرة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده.