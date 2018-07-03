النمسا ترفض السماح باللجوء انطلاقاً من «نقاط الاستقبال»

المصدر: ■ عواصم - وكالات

أكد المستشار النمسوي سيباستيان كورتز، أمس، أنه يعارض خيار إتاحة إمكانية السماح للمهاجرين بتقديم طلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي، انطلاقاً من «نقاط إقليمية» لاستقبال المهاجرين يفكر قادة دول التكتل في إنشائها خارج القارة الأوروبية.

وقال رئيس الحكومة، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ستة أشهر: «إنني من هؤلاء الذين يقولون إنه إذا سمح بتقديم طلبات لجوء من هذه النقاط فسيؤدي ذلك إلى عامل جذب كبير».

وأضاف أن هذه المسألة طرحت فيها آراء مختلفة في القمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي حول الهجرة.

وخلال القمة التي عقدت في أوج الأزمة السياسية حول مستقبل حق اللجوء في أوروبا، اتفق مسؤولو دول الاتحاد على إجراء دراسة سريعة لمفهوم إقامة نقاط إقليمية لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المياه الدولية.