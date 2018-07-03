وزير التجارة الأميركي: منظمة التجارة يجب أن تخضع لإصلاحات

المصدر: ■ واشنطن ـ د ب أ

صعدت الولايات المتحدة ضغوطها على منظمة التجارة العالمية، ورأت أن المنظمة يجب أن تخضع لإصلاحات.

وفي مقابلة مع محطة «سي إن بي سي»، قال ويلبور روس وزير التجارة الأميركي أمس إنه ليس هناك شك في أن المنظمة يجب أن تخضع لإصلاحات، مضيفاً «نحن لم نخف هذا الأمر أبداً». وعن الحديث عن خروج بلاده من المنظمة، قال روس إن هذا الأمر سابق لأوانه.

في الوقت نفسه، أشار موقع «اكسيوس» الإخباري الأميركي إلى وجود مشروع قانون يجري العمل عليه بناء على دفع من الرئيس دونالد ترامب، ولفت إلى أن تنفيذ هذا المشروع يعني عملياً انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة.

ويتيح مشروع القانون للرئيس إمكانية فرض رسوم جمركية بأي قيمة يريدها، على الواردات من أي بلد، وتجاوز الحدود القصوى التي تحددها المنظمة، وتابع الموقع أن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض المبادئ الأساسية للمنظمة، لكن الموقع ذكر أن فرص إقرار مشروع القانون في الكونجرس، مشكوك فيها بدرجة كبيرة.