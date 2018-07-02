إحباط مخطط إرهابي لـ"القاعدة" في كليفلاند الأميركية

المصدر: وكالات

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (اف بي آي) الاثنين توقيف شخص قريب من شبكات تنظيم القاعدة يشتبه بأنه خطط لتنفيذ اعتداء خلال عرض 4 يوليو في كليفلاند بولاية أوهايو.

وقال مكتب اف بي آي إن ديميتريوس ناتانيال بيتس المعروف أيضا بكنية عبد الرحيم رفيق أبلغ عميلا متخفيا أنه يريد قتل عسكريين وعائلاتهم بواسطة آلية مفخخة في هذه المدينة خلال الاحتفال بالعيد الوطني الأميركي الأربعاء.

وأوقف المشتبه به وأودع السجن الأحد ووجهت إليه التهمة بدعم منظمة إرهابية.

وقال الضابط المكلف القضية ستيف انتوني خلال مؤتمر صحافي إن الموقوف كان هدفه "قتل عناصر من الجيش وأفراد عائلاتهم".

وكانت الشرطة الفدرالية تراقب منذ أشهر ديميتريوس بيتس المولود في الولايات المتحدة بعدما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل مؤيدة لتنظيم القاعدة وأعرب عن رغبته في استخدام العنف المسلح.

وقال أنتوني إن "تعليقاته على فيسبوك كانت مقلقة بصراحة".

وكانت كليفلاند الواقعة في منطقة البحيرات الكبرى، تنوي أقامة عرض للألعاب النارية الأربعاء على غرار العديد من المدن الأميركية في يوم عيد الاستقلال.