الرئيس الأميركي: الأذى التجاري الأوروبي يعادل الصيني

المصدر: واشنطن ـ وكالات

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن الممارسات التجارية للاتحاد الأوروبي «تسبب الأذى» للولايات المتحدة، بمقدار ما تسببه الممارسات التجارية للصين.



وقال ترامب في تصريح لشبكة فوكس نيوز: «إن الاتحاد الأوروبي يسبب على الأرجح مقدار الأذى نفسه الذي تسببه الصين» للولايات المتحدة من الناحية التجارية «مع فارق أن الاتحاد الأوروبي أصغر». ١ورداً على سؤال حول ما إذا كان من الأفضل الاتفاق مع حلفاء الولايات المتحدة ضد الصين، أجاب ترامب بالنفي.



كما تطرق إلى سوق السيارات وإلى تدفق السيارات الألمانية الصنع إلى السوق الأميركي منتقداً بالقول: «في حين أننا لا نستطيع نحن إدخال سياراتنا هناك». وباشرت الإدارة الأميركية إعداد دراسة تمهيداً لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من السيارات.