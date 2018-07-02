ترامب يحذّر الشركات الأوروبية من عقوبات حال تعاملها مع طهران

المصدر: Ⅶواشنطن، طهران - وكالات

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من أنها حال استئناف تخصيب اليورانيوم ستواجه «مشكلة كبيرة للغاية»، مجدداً تأكيده أن الولايات المتحدة ستعاقب الشركات الأوروبية إذا تعاملت مع إيران.

ورداً على سؤال في برنامج «صنداي مورنينغ فيوتشرز ويذ ماريا بارتيرومو» الذي تبثه قناة «فوكس نيوز»، عما إذا كان سيفرض عقوبات على الشركات الأوروبية إذا تعاملت مع إيران، أجاب ترامب: «نعم، بالطبع، ذلك ما نفعله قطعاً». وأوضح أن إيران أصبحت «مكاناً مختلفاً» بعد إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران. وأضاف أن طهران أصبحت (عوض التدخل في شؤون المنطقة) مشغولةً بما يحدث في الداخل الإيراني، مشيراً إلى وجود «تظاهرات» في عدد من المدن الإيرانية.