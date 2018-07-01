آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد تشدّد ترامب في سياسة الهجرة

المصدر: Ⅶ واشنطن - وكالات

شارك آلاف المتظاهرين الغاضبين من سياسة الهجرة الأميركية أمس، في مسيرات في مختلف الولايات الأميركية احتجاجاً على فصل أفراد عائلات المهاجرين تطبيقاً لسياسة التشدد التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب في هذا الملف.وانطلقت تظاهرة تحت شعار «العائلات يجب أن تكون مجتمعة» من ساحة لافاييت المواجهة للبيت الأبيض باتجاه مبنى الكابيتول مقر مجلسي الشيوخ والنواب.

وفي نيويورك، شاركت عائلات وشبان وأطفال وشيوخ من القادمين الجدد والأميركيين في تظاهرة احتجاجية تحت شمس حارقة.

وقدر احد الشرطيين عدد المشاركين بنحو ألفي شخص.وهتف المتظاهرون «قولوها بالفم الملآن، قولوها بوضوح، المهاجرون مرحب بهم هنا»، كما أعربوا عن ترحيبهم بالمسلمين.

وعلى وقع الطبول رفعت الحشود لافتات كتب فيها «مدينتنا نيويورك هي نيويورك المهاجرة، ولا قفص، لا حظر، لا جدار».وكتب على لافتة أخرى حلوا آيس (وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية)، في دعوة تشكل صدى لمطالبة نشطاء بحل الوكالة.

وتأتي تظاهرات أمس بعد أن أقرت المحكمة العليا الأميركية الثلاثاء الماضي مرسوم ترامب المناهض للهجرة، مانحة انتصاراً واضحاً للرئيس بعد معركة قضائية حول هذا الإجراء المثير للجدل.ويصادق القرار الذي اتخذ بغالبية خمسة قضاة مقابل أربعة، على هذا المرسوم الذي يحظر بشكل دائم على مواطني ست دول، خمس منها مسلمة، دخول الولايات المتحدة.

في الغضون، أعلنت الإدارة الأميركية أن من حقها احتجاز الآباء والأبناء، الذين يلقى القبض عليهم وهم يعبرون الحدود بطريقة غير مشروعة لحين البت في قضاياهم، وذلك بعد أن ثارت حالة من الجدل بعد مثول أبناء المهاجرين دون 3 سنوات أمام محاكم الهجرة.