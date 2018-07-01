ميركل تقدّم اقتراحات جديدة بشأن المهاجرين

المصدر: برلين - أ.ف.ب

عرضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على شركائها في الائتلاف الحكومي، أمس، سلسلة إجراءات للتشدد في مواجهة تدفق المهاجرين، وذلك عشية اجتماعات حاسمة لمستقبل حكومتها.

وجاء في النص المؤلف من ثماني صفحات، الذي قدمته ميركل إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي في بافاريا، أن المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا وسبق أن تسجلوا في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي، سيوضعون في مراكز استقبال خاصة بشروط متشددة جداً.

وأضاف النص: «في مراكز الاستقبال هذه ستكون الإقامة إجبارية، وبالإمكان إذا دعت الحاجة فرض عقوبات» على المخالفين. ويبدو أن الهدف من هذا الإجراء العمل سريعاً على البتّ في ملفات اللجوء.

ولن يكون بالإمكان تكليف البلديات إدارة شؤون الوافدين الجدد، كما كانت الحال لدى وصول أكثر من مليون طالب لجوء في عامي 2015 و2016.

وبشكل عام، تشدد ميركل على القول: «نريد مواصلة الحد من عدد المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا»، مع أن «عددهم انخفض بـ20 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».