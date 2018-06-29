غوتيريش يحضّ على تعاون أكبر ضد الإرهاب

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، أعضاء المنظمة الدولية على التعاون في شكل أكبر على صعيد مكافحة الإرهاب، الذي يقسم المجتمعات ويؤجّج النزاعات ويزعزع استقرار مناطق.

وفي افتتاح أول مؤتمر دولي تنظمه الأمم المتحدة حول هذه القضية، شدّد غوتيريش على أن الأولوية الرئيسية هي وجوب العمل معاً، مؤكداً الحاجة إلى تحسين التعاون الدولي وتقاسم المعلومات، وبناء شراكات جديدة من أجل إيجاد حلول عملية.

ويستمر المؤتمر يومين ويضم مسؤولين في عشرات من وكالات مكافحة الإرهاب، وتتخلله جلسات مغلقة وأخرى علنية يشارك فيها ممثلون للمجتمع المدني. وأعلنت الولايات المتحدة، أول من أمس، أنها خفضت مستوى تمثيلها في المؤتمر وقلصت بواقع مليوني دولار مساهمتها المالية في مكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة الذي أنشئ قبل عام.