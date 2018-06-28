21 ألف انتهاك ضد الأطفال 2017

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

سجلت الأمم المتحدة أكثر من 21 ألف انتهاك ضد الأطفال خلال النزاعات المسلحة العام الماضي، وفقاً لتقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

ويشمل هذا التقرير أكثر من 10 آلاف طفل تعرضوا للتشويه والقتل أثناء العمليات القتالية، فضلاً عن حالات تحققت منها الأمم المتحدة مثل العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات وتجنيد الأطفال. وقال غوتيريس، في بيان، إنه «غاضب» من هذا الرقم الذي يمثل زيادة كبيرة عن عام 2016.

وأفاد التقرير السنوي عن الأطفال والصراع المسلح بأن القوات الحكومية في دول مختلفة ارتكبت ما لا يقل عن 6000 انتهاك، بينما ارتكبت الجماعات المسلحة غير النظامية أكثر من 15 ألف مخالفة.