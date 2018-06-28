الرئيس الصيني لوزير الدفاع الأميركي: لن نتبع نهجاً توسعياً

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لوزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في بكين أن بلاده «لن تتبع نهجاً توسعياً»، لكنها لن تتنازل عن أراضيها التاريخية، على خلفية توتر بين البلدين.

وقال شي، خلال لقاء مع وزير الدفاع الأميركي: «لن نتبع نهجاً توسيعاً ولا استيطانياً، لكن لا يمكننا التخلي قيد أنملة عن الأرض التي تركها لنا أجدادنا»، كما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وتطالب الصين ببحر الصين الجنوبي بكامله تقريباً، حيث تنشر أسلحة على بعض الجزر، ما يثير خلافات مع الدول الأخرى المجاورة وتوتراً مع واشنطن. واتهمت واشنطن الصين بنشر أسلحة، في مطلع مايو الماضي، في جزر صغيرة في بحر الصين الجنوبي، تشمل بطاريات صواريخ وأنظمة تشويش إلكتروني، دعماً لمطالبها بالسيادة على هذه المنطقة البحرية المتنازع عليها. بكين - أ.ف.ب