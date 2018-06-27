زعيم المعارضة التركية لأردوغان: لا نهنئ رجلاً يدافع عن نظام الرجل الواحد

أعلن زعيم الحزب المُعارض الرئيسي في تركيا، أمس، أنه لن يهنئ الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات، واصفاً إياه بـ«الديكتاتور» وبأنه يدير نظام الرجل الواحد.

واختار رئيس حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) كمال كيليشدار أوغلو مرشح الحزب محرم إنجه ليخوض الانتخابات في مواجهة أردوغان.

وحصل إنجه على 30.6% من الأصوات، إلا أنها لم تكن كافية للانتقال إلى دورة ثانية من الانتخابات.

وفي أول تصريحات له منذ إعلان فوز أردوغان، حذر كيليشدار أوغلو من السلطات الجديدة التي ستمنح للرئيس بموجب التغيرات الدستورية التي أصبحت سارية.

وقال: «لا يمكنك أن تهنئ شخصاً يضع الأجهزة التنفيذية والقضائية والتشريعية في يده. لا تستطيع تهنئة رجل يدافع عن نظام الرجل الواحد. نهنئه على ماذا؟».

وأضاف: «إذا قال شخص إنه سيترشح على أساس نظام الرجل الواحد حتى النهاية، لماذا أهنئ ديكتاتوراً؟!».

وحصل أردوغان، الذي فاز منذ الدورة الأولى، على 52.6%.

وسيتم بعد هذه الانتخابات الانتقال من نظام برلماني إلى آخر رئاسي يتمتع فيه أردوغان بصلاحيات واسعة.

وأكد كيليشدار أوغلو أن «الخاسر» في الانتخابات هو حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد تراجع الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية، إلا أنه لم ينتقد حزبه رغم تدني نسبة الأصوات التي حصل عليها.

وانتقد كيليشدار أوغلو «الضغوط والرشى والتهديدات» خلال الحملة الانتخابية، وفي الوقت ذاته أقر بعدم رصد عمليات تزوير في عملية الاقتراع نفسها. أنقرة - وكالات