القضاء يؤيد ترامب بشأن مرسوم حظر السفر

المصدر: ■ واشنطن - وكالات

أقرّت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أمس، مرسوم الرئيس دونالد ترامب المناهض للهجرة، مانحةً انتصاراً واضحاً للرئيس بعد معركة قضائية في هذا الإجراء المثير للجدل.

وحقق ترامب انتصاراً سياسياً مهماً، بعدما أيّدت المحكمة العليا حظر السفر الذي فرضه على عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

وأصدرت هيئة المحكمة قرارها بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة، لتنهي، بشكل مؤقت، معركة شرسة في ساحات المحاكم حول ما إذا كانت تلك السياسة تمثل حظراً غير قانوني على المسلمين.

ويهيمن المحافظون على هيئة المحكمة العليا، واتُّخذ القرار بأغلبية خمسة قضاة مقابل أربعة، حسبما قالت وسائل إعلام أميركية.

ويصدق القرار على المرسوم المثير للجدل، الذي يحظر بشكل دائم على مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة، دخول الولايات المتحدة.

وكانت محاكم أدنى درجة عرقلت حظر السفر الذي أعلنه ترامب في سبتمبر، فضلاً عن نسختين معدّلتين سابقتين، في طعون قانونية رفعتها ولاية هاواي وجهات أخرى.

وقالت المحكمة إن مقدمي الطعون لم يقدموا ما يثبت أن الحظر ينتهك قانون الهجرة الأميركي أو التعديل الأول بالدستور الذي يحظر على الحكومة تفضيل دين على آخر.

وأيّد الحكم صلاحيات الرئاسة الواسعة بشأن الأفراد المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة.