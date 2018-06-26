«طالبان» ترفض دعوات لتمديد وقف إطلاق النار

رفضت حركة طالبان، أمس، دعوات من وجهاء وناشطين أفغان لتمديد وقف إطلاق النار الذي سرى الشهر الجاري، قائلة إنها تكاد تكون دعوة للاستسلام للقوى الأجنبية.

ورفض الناطق باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، «شعارات» السلام وحث نشطاء المجتمع المدني وغيرهم على عدم الانضمام إلى حركات قال إنها لعبة في أيدي القوات الأميركية والدولية.

ومنحت الهدنة على مدى أيام عيد الفطر الثلاثة هذا الشهر قوة دفع جديدة لدعوات السلام، إذ التقى خلالها مقاتلون عُزل من طالبان وجنود ومدنيين وسط العاصمة الأفغانية كابول.

ووصلت إلى كابول مجموعة صغيرة في مسيرة سلام سيراً على الأقدام من إقليم هلمند جنوبي البلاد هذا الشهر، واكتسبت شهرة بعد مناشداتها كل الأطراف إنهاء الصراع المستمر منذ 40 عاماً.

وفي منطقة جاني خيل عقد وجهاء اجتماعاً حضره مئات الأشخاص مطلع هذا الأسبوع وطالبوا قوات الحكومة ومقاتلي طالبان بوقف القتال في منطقتهم.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد أمر قوات الحكومة بوقف عملياتها الهجومية ضد طالبان لمدة 10 أيام أخرى بعد انتهاء وقف إطلاق النار، لكن منذ ذلك الحين تستعر اشتباكات في عدة مناطق.

وقال عضو في مجلس إقليم لوجار جنوبي العاصمة كابول إن وجهاء الإقليم ورجال الدين يسعون لترتيب وقف لإطلاق النار في منطقة أزرا. وذكر بيان صادر من مكتب حاكم إقليم كونار الواقع على الحدود مع باكستان أن مجموعة أخرى في طريقها إلى كابول سيراً على الأقدام. كابول - رويترز