إيطاليا تقترح إقامة «مراكز استقبال» للمهاجرين جنوب ليبيا

المصدر: طرابلس، روما - وكالات

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في طرابلس الليبية أن إيطاليا ستقترح إنشاء «مراكز استقبال وتحديد هوية المهاجرين» جنوب ليبيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل في بروكسل.

وقال سالفيني في مؤتمر صحافي مع نائب رئيس الوزراء الليبي في حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق: «سندعم، باتفاق مشترك مع السلطات الليبية، اقامة مراكز استقبال وتحديد هوية (المهاجرين) جنوب ليبيا، على حدودها الخارجية، لمساعدتها بقدر إيطاليا، على التصدي للهجرة». ولم يحدد الوزير الإيطالي في أي بلد ستقام هذه المراكز.

وقد اقترحت فرنسا واسبانيا السبت الماضي اقامة «مراكز مغلقة» على السواحل الأوروبية خصوصا في ايطاليا، للاهتمام بالمهاجرين الواصلين عبر البحر الأبيض المتوسط.

لكن سالفيني انتقد هذا الاقتراح. وكتب على تويتر بعد اجتماعه مع وزير الداخلية الليبي عبد السلام عاشور: «اقامة مناطق استقبال في إيطاليا سيكون مشكلة بالنسية لنا ولليبيا نفسها لأن تدفق الموت لن يتوقف».

من جهته، ذكر معيتيق أن بلاده «ترفض رفضاً قاطعاً اقامة مخيمات للاجئين في ليبيا». واكد انه دعا البلدان الأوروبية المطلة على البحر المتوسط، عبر ايطاليا، إلى المشاركة في قمة حول الهجرة تعقد في سبتمبر المقبل في طرابلس.

وأول من أمس أعلنت البحرية الليبية إنقاذ حوالي ألف مهاجر قبالة السواحل الليبية. وأظهرت صور التقطت لحظة نزولهم من السفينة في طرابلس، المئات بينهم رجال ونساء وأطفال، يحنون رؤوسهم أو يغطون وجوههم وقد بدا التعب عليهم بوضوح. وكان مئات المهاجرين ينتظرون، امس، قبالة سواحل مالطا وصقلية.

وحتى مساء أمس، كان حوالي 108 أشخاص لا يزالون على متن حاملة الحاويات الدنماركية الكسندر ميرسك على بعد بضعة أميال بحرية قبالة مرفأ بوتزالو في صقلية.