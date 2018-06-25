انفجار ضخم يدمّر مبنى في ألمانيا

المصدر: ■ برلين - وكالات

أصيب 25 شخصاً أول من أمس، 4 منهم في حالة حرجة، من جراء انفجار دمر مبنى في مدينة فوبرتال غربي البلاد.

وأوضحت الشرطة الألمانية أن الانفجار هزّ المبنى المكون من 7 طوابق محدثاً ضجيجاً هائلاً أفزع السكان في المباني المجاورة، ودفعهم للخروج للشوارع في حالة من الهلع.

واندلع حريق في أجزاء متفرقة من المبنى، وواجه عمال الإطفاء مشكلات في إخماد ألسنة اللهب من جراء استمرار انهيار أجزاء من المبنى.

وتمكن عمال الإطفاء من إنقاذ 4 أشخاص أصيبوا بجراح بالغة داخل البناية، فيما أصيب 21 آخرون بجراح طفيفة، وعالجهم طاقم الإسعاف في موقع الانفجار.

وقالت الشرطة إن عمال الإطفاء سيطروا على الحريق في وقت لاحق، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً للوقوف على ملابسات وقوع الانفجار.

وشارك عدد كبير من عمال الإنقاذ في حالة الطوارئ، وأظهرت صور وجود كومة من الأنقاض والحطام حول المبنى الذي يضم العديد من الطوابق.

وأظهرت صور أخرى أجزاء كبيرة من واجهة المبنى والسقف، مفقودة، إضافة إلى سيارة في الشارع دمرت تماماً بسبب الأنقاض.