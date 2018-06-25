أردوغان يعلن فوزه والمعارضة تشكك

المصدر: Ⅶ أنقرة - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، فوزه بالانتخابات الرئاسية، مستنداً إلى نتائج غير رسمية، وحذر في الوقت ذاته المعارضة من التشكيك في النتائج التي يقول المنافسون إنها غير صحيحة.

وأشارت تقديرات وكالة الأناضول الحكومية إلى حصول أردوغان على 53.5% بعد فرز 90% من الأصوات. وشكك المرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري المُعارض، محرم إنجه، في التقارير التي بثتها الوكالة الرسمية في البلاد واتهمها بـ«التلاعب».

وذكر إنجه أن 37% فقط من صناديق الاقتراع تم فرزها بالفعل عندما ذكرت وكالة الأناضول أنه تم فرز أكثر من 85%. وبالنسبة للانتخابات البرلمانية أظهرت نتائج أولية أن حزب العدالة والتنمية فشل في تأمين العتبة المطلوبة للأغلبية بمفرده بحصوله على 297 مقعداً فقط من مقاعد البرلمان البالغ عددها 600.

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