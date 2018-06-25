ترامب يطالب بترحيل المهاجرين غير الشرعيين فوراً

المصدر: ■ واشنطن - د.ب.أ

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الترحيل الفوري دون مراجعة قضائية للمهاجرين الذين ربما دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير شرعية.

ونشر ترامب تغريدة قال فيها إن «نظام الهجرة الأميركي استهزاء بسياسة الهجرة الجيدة والقانون والنظام».

وكتب يقول: «لا يمكننا السماح لكل هؤلاء الأشخاص بغزو بلادنا... عندما يأتي شخص ما، يجب علينا فوراً، دون الرجوع إلى النظام القضائي، أن نعيده إلى حيث أتى».

وكان ترامب قد تردد بين مطالبة الكونغرس، الذي يقوده الجمهوريون في الأيام الأخيرة بإصلاح نظام الهجرة، وألقى باللوم على الأقلية الديمقراطية في تعثر إصدار تشريع في هذا الشأن، وتقديم اقتراح بأن يتم تأجيل القيام بذلك.